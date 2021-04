Desde que el ser humano llegó al espacio se comenzó a acumular basura en las órbitas que rodean la Tierra. Según los cálculos de la Agencia Espacial Europea (ESA), actualmente más de 129 millones de objetos de un tamaño superior a un milímetro orbitan alrededor del planeta.

La ESA, además, estima que con el avance de la tecnología pronto el planeta estará rodeado por una nube de basura espacial que podría ser extremadamente peligrosa para los futuros viajes espaciales, comunicaciones e incluso para las personas en la Tierra.

This clip from our latest #SpaceDebris movie "#TimeToAct" shows the estimated distribution of debris around Earth



🔴34 000 objects, > 10 cm

🟠900 000 objects, 1 - 10 cm

🟢128 million objects, 1 mm - 1 cm

🔵2000 billion objects, 0.1 mm - 1 mm



🎥https://t.co/JcCENQkE11 pic.twitter.com/RjsYptI4Ln