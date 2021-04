Dormir es sinónimo de bienestar, por lo que tener suficientes horas de sueño es recomendable para mantener una buena salud y evitar enfermedades.

La población adulta sana debe cumplir en promedio entre 7 y 9 horas de sueño por noche, según indica la Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos, cita El Universo.

Los especialistas que estudian y educan sobre el buen dormir desde esta organización benéfica, advierten que las variaciones de los tiempos de descanso dependen de las edades.

Tener un buen sueño según la edad

Contrario a lo que se cree, una persona de edad avanzada no debe reducir su tiempo de descanso. Se estima que los adultos mayores duermen poco menos de 7 a 8 horas, que es el promedio de lo que deben emplear en el sueño.

Según grupos que organizó la fundación sobre la necesidad de horas de sueño, el adulto entre 26 y 64 años debe dormir entre 7 y 9 horas. Los adolescentes de entre 14 y 17 años, de 8 a 10 horas; y los de edad escolar, de 6 a 13 años, de 9 a 11 horas, pues están en crecimiento.

Estas recomendaciones también están avaladas por la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Sociedad para la Investigación del Sueño. Esta organización advierte que no dormir lo suficiente afecta notablemente la salud.

Advertencias sobre no dormir bien

Entre los problemas asociados a dormir menos de siete horas se encuentran: obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca y cerebrovascular, depresión y muerte temprana. También se incluyen en la lista trastornos de la función inmune, dolor, riesgos de accidentes y desempeño bajo.

Mario Valderrama, experto en sueño de la Universidad de Los Andes (Colombia), aseguró que el dormir ayuda al organismo a regular las actividades fisiológicas, para evitar que éste se sature, cita La República.

“De no realizarse este proceso, a largo plazo se pueden producir desórdenes cognitivos en la persona que no duerme o no duerme bien”, indicó el especialista.

Según MayoClinic, los adultos experimentan episodios de insomnio o falta de dormir bien por estrés o un acontecimiento traumático.