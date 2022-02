Estas son las personas que no deberían comer muchas nueces

Las nueces tienen un potencial casi infinito de beneficios. Además de deliciosas, pueden ayudar a combatir enfermedades como la diabetes tipo 2 y diferentes condiciones cardiacas. Contienen un alto porcentaje de fibra y ácidos grasos que, generalmente, aportan en la alimentación diaria.

Sin embargo, si son consumidas en exceso se podrían encontrar algunas contraindicaciones. No está de más en recordar que quienes tienen sensibilidad o alergia a las nueces no deberían consumir ni muchas, ni pocas, para así no poner en riesgo su salud.

¿Quiénes debieran controlar el consumo de nueces?

Si quieres bajar de peso

Aparte del excelente aporte nutricional, con proteínas vegetales, omega-3 y grasas poliinsaturadas, las nueces tienen un alto aporte calórico. Aproximadamente, en 30 gramos de nueces encontrarás, al menos, 200 calorías.

Si bien ciertos estudios han concluido que las nueces no llevan al aumento de peso, de todas formas se recomienda regular el consumo, ya que aumentar las calorías, en general, sí podría llevarte a subir de peso.

Unsplash

Si tienes diarrea

Potencialmente peligrosa, la diarrea puede ser causada por muchas razones, desde parásitos a bacterias y virus. Pero las nueces también han sido relacionadas con este síntoma, especialmente por la cantidad de fibra que contienen.

Este compuesto nutricional, junto con los niveles de grasas naturales, derivarían en la inflamación del sistema digestivo, terminando en diarrea o incluso en hinchazón estomacal.

Unsplash

Si estás bajo en hierro

Este fruto seco contiene ácido fítico, un compuesto que inhibe la absorción de nutrientes como el hierro, calcio y zinc, por lo que si tienes deficiencia en algunas de estas vitaminas, deberías ser consciente de las porciones.

En el caso de que estés tomando suplementos, o te preocupan tus niveles de hierro, la recomendación no es abandonar las nueces por completo, sino que no comerlas al mismo tiempo que los productos con hierro.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Alimentación saludable