Buen comportamiento: Las 5 cosas que jamás deberías tocar en una casa que no es la tuya

Existen ciertas reglas de convivencia básica que todos deberíamos conocer y respetar. De partida, el espacio personal y las reglas de cada sujeto deben ser seguidas, incluidas las que tienen en su hogar.

Por eso, si estás de visita en una casa, no todo es libre albedrío.

Puede que con la pandemia, y las antiguas cuarentenas, hayas olvidado cómo comportarte cuando eres invitado al hogar de alguien más; pero tranquilo, porque acá podrás revisar 5 objetos que jamás deberías tocar en casa ajena:

La puerta

Sí, la puerta. No nos referimos a que no debes tocar la puerta (si es que no hay timbre o no te contestan el teléfono), sino que no deberías ser tú, la visita, quien la abra o cierra para dejar entrar a otras personas.

Refrigerador y muebles de cocina

¿Estás de invitado y te dio hambre? Sugiere pedir comida por delivery, salir a comer, o incluso de frentón di que tienes hambre, pero no abras el refrigerador o muebles de cocina a tu gusto.

En el caso de que te hayan invitado a comer, recuerda ofrecerte para lavar la loza y, si tienes restricciones alimentarias o condiciones que requieran de ciertos alimentos, siempre infórmalas con anterioridad.

Ventanas

Puede que tengas mucho calor o mucho frío, pero por nada del mundo deberías llegar y manipular las ventanas, estufas o aire acondicionado en una casa que no es tuya.

Esto no significa que estás condenado a la miseria durante tu visita, siempre puedes decirle al dueño de casa cómo te sientes, y éste decidirá cómo ayudarte mejor.

Control remoto

A menos que te entreguen el poder para controlar el televisor, entonces no deberías ser tú quien lo tome y decida qué hacer.

Esto aplica, incluso, para encender el equipo. Evita este objeto, hasta que tengas un poco más de confianza o te lo pidan.

Wifi

En la modernidad, una de las primeras cosas que solemos hacer, es pedir las contraseñas del Wifi, pero la verdad es que esto no lo deberías hacer, al menos hasta que haya pasado un tiempo de tu estadía, estén utilizando el Internet o si son conocidos hace mucho tiempo.

Más que nada se recomienda porque se asume que si vas a la casa de alguien, es para aprovechar el tiempo juntos y no a ver redes sociales u otro tipo de contenido.

Todo sobre Consejos hogar