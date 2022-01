Así puedes saber si un perro de asistencia te está pidiendo ayuda

Según la ley chilena, los perros de asistencia son aquellos canes que han sido entrenados individualmente para ayudar y asistir a una persona con enfermedades crónicas o algún tipo de discapacidad visual, auditiva, física, entre otras.

La labor que se les inculca a estos perros es estar alerta ante posibles descompensaciones, caídas, traer medicinas o agua en caso de colapsos emocionales, hacer estimulación táctil lamiendo el rostro, aplicar presión en el pecho o abdomen, entre otras cosas, con el fin de facilitar el diario vivir de la persona.

El animal debe llevar en todo momento un arnés o ropa canina de cualquier color entregado por la entidad que lo entrenó. Además debe portar un distintivo oficial, que puede ser una medalla que penda del collar o un parche adherido, que tenga la Cruz de Malta en celeste y amarillo con la leyenda "Perro de Asistencia".

Un perro de asistencia aunque esté entrenado para ayudar, no deja de ser un animal, por lo que en ciertos casos requieren de la ayuda de una segunda persona para poder socorrer a su dueño. Debido a esto, es importante identificar que si un can se te acerca sin un humano a su lado, es que posiblemente te necesite.

Por lo que, si un perro identificado con su arnés o ropa de color se acerca a tu lado y no se encuentra con un humano junto a él, más que la posibilidad de que esté perdido es que pueda estar pidiendo que lo sigas hacia donde se encuentra su dueño.

Hace un tiempo se dio a conocer en las redes sociales, la historia de una mujer que estaba con su perro de asistencia cuando de pronto tropezó, y a pesar de que no se lastimó, su can que la acompañaba, asumió de que estaba padeciendo una convulsión, por lo que fue en búsqueda de ayuda.

Una vez que la dueña del animal pudo volver a caminar y fue en busca de su perro, lo vio tratando de llamar la atención de una persona, quien muy enojada lo apartaba de su lado y pedía que se fuera. Debido a esto, la mujer quiso enseñar, a través de sus redes, qué es lo que se debe hacer en caso de que un perro de asistencia se acerque completamente solo.

