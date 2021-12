4 alimentos que debes evitar si tienes rosácea

La rosácea es una enfermedad crónica que afecta la piel y, en ocasiones, los ojos. Su principal efecto es el enrojecimiento de la piel y las espinillas, síntomas que pueden aparecer durante semanas o meses y luego desaparecer por un tiempo. Suele ser más común entre las mujeres y las personas de piel clara.

La rosácea involucra hinchazón de los vasos sanguíneos justo debajo de la piel y puede estar asociada con otros trastornos cutáneos (acné vulgar, seborrea), o con trastornos oculares (blefaritis, queratitis).

No se conoce la causa de la rosácea, sin embargo, no es peligrosa. No existe cura, pero tratamientos pueden ayudar, entre los que incluyen medicinas, cremas y el consumo de ciertos alimentos.

¿Qué alimentos debería evitar?

Según el sitio Healtline, los alimentos que deberías limitar en el consumo si tienes rosácea son:

Alcohol: La cerveza y el vino son muy altos en histamina, que causa los síntomas de la rosácea.

Comidas picantes: Se debe evitar cualquier alimento que contenga especias como la pimienta blanca, negra o roja, curry en polvo o pimentón.

Alimentos que contengan vinagre: La salsa de tomate, mayonesa, pepinillos, remolacha en vinagre, aceitunas y condimentos contienen vinagre, pueden empeorar los síntomas de la rosácea.

Alimentos secos: Los frutos secos, como los damascos secos, dátiles, ciruelas pasas o higos pueden causar una reacción.

