La ciencia comprueba que el agua no ayuda a superar una resaca: esta es la razón

Después de una noche de tragos viene la resaca y uno de sus signos más palpables es la sed. Sin embargo, los expertos afirman que, contrario a lo que se piensa, no es precisamente el alcohol lo que genera deshidratación.

Tras ingerir licor, quienes no acostumbran a tomar mucha agua pueden incluso requerir una jarra o más para sentirse saciados, pero esa acción no es la solución para la también conocida “caña”.

Cuando no se tiene una correcta hidratación suelen aparecer síntomas como orina poco frecuente y de color oscuro, confusión, mareos y fatiga, además que las ganas insaciables de ingerir líquidos.

Estudio afirma que el licor no hace perder agua al cuerpo

El consumo de alcohol no genera deshidratación, pues el cuerpo no pierde cantidades excesivas de agua, según un estudio realizado por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz y difundido por el medio Berliner Morgenpost. Por tanto, tomar agua no es precisamente lo que acabará con la resaca.

De acuerdo a las observaciones lideradas por el biólogo molecular Patrick Schmitt, tomar agua mientras se consume licor es una creencia infundada en un concepto erróneo, debido a que estos licores también aportan hidratación, pues son bebidas.

El estudio, difundido también por Business Insider, precisa que sólo al beber alcohol de una forma muy concentrada el contenido sería muy alto en un período muy corto. Pero, según Schmitt, el agua sí podría ayudar a disminuir las molestias por tener la boca seca al emborracharse o fumar.

Para mejorar los síntomas de la resaca

A pesar de que tomar agua no sea la solución infalible para pasar el malestar tras haber ingerido alcohol, existen otras recomendaciones de los especialistas.

Lo principal, aconseja Medical News Today, es evitar beber en exceso, dormir lo suficiente, alimentarse antes de tomar y evadir congéneres.

Sin embargo, de tomar alcohol en exceso, se sugiere enfrentar la resaca con ayuda de comidas ricas en antioxidantes, buenos desayunos, bebidas como café o té y, de ser necesario, medicamentos de venta libre, para disminuir sus síntomas.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

