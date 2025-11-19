El orgullo de Mariana Loyola tras el logro académico de Olivia, su hija con Álvaro Henríquez: "La admiro profundamente"

19 nov. 2025 - 20:47 hrs.

Olivia Henríquez —la única hija de la extinta relación entre la actriz Mariana Loyola y el músico Álvaro Henríquez— dio un paso fundamental en su vida: terminó sus estudios universitarios, un logro que llenó de orgullo a ambos padres.

Aunque en enero Olivia había superado con éxito la defensa de su tesis para obtener el grado en Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales, fue en la reciente ceremonia de titulación donde la familia pudo celebrar plenamente este hito.

El orgullo de Mariana Loyola tras el logro académico de Olivia, su hija con Álvaro Henríquez

A través de sus historias de Instagram, Mariana compartió una fotografía de la alegre jornada, posando junto al vocalista de Los Tres y su hija, todos elegantemente vestidos para la ocasión. "Politóloga titulada", escribió con evidente orgullo.

En conversación con Página 7, la actriz expresó la nostalgia que le provoca ver el crecimiento de Olivia. "Fue todo muy rápido. Lo comentábamos con Álvaro… cómo pasó el tiempo. A la Oli, su último año de colegio y el primer de universidad", manifestó.

Historia de Instagram de Mariana Loyola

En esa línea, reveló un aspecto que la hace admirar aún más a su hija: "Le tocó en pandemia y ahí yo me saco el sombrero por esa generación, porque esa fue la más perjudicada en términos psicológicos y emocionales. La amo y por su resiliencia".

Además, destacó el enorme mérito del logro de Olivia y el entusiasmo con el que enfrenta su futuro profesional: "Ser politóloga no es menor, es una gran tarea, es algo que a ella la apasiona mucho. Ahora quiere seguir estudiando, así que puro orgullo, puras flores, con pecho de paloma".

Respecto a las posibles áreas a las que podría dedicarse dentro de su profesión, Mariana mencionó las que son de preferencia de la joven: "La Oli es feminista, le gusta el derecho social, el derecho internacional, las relaciones internaciones, así que puede que vaya por ahí".

