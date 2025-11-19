Pampita reveló como sus hijos mayores llevan el conflicto de Benjamín Vicuña con China Suárez: "Ven todo y preguntan todo"

19 nov. 2025 - 17:46 hrs.

Pampita se refirió a cómo viven sus hijos mayores, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña, la fuerte tensión mediática que involucra actualmente a Benjamín Vicuña y la China Suárez. La modelo habló del tema durante una entrevista con" Puro Show", donde también fue consultada por su vínculo actual con la actriz.

El medio quiso saber si había coincidido con Eugenia Suárez en los encuentros familiares de los niños con Magnolia y Amancio. Fiel a su tono diplomático, Pampita respondió: “(Con Eugenia) todavía no hablamos, pero de mi lado siempre hay buena onda, siempre hay disposición”.

La reflexión de Pampita

Al ser consultada directamente por el conflicto entre Vicuña y la China, Pampita marcó distancia sin rodeos. “Trato de no tener nada que ver”, dijo, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de la disputa mediática entre los padres de los hermanos menores de sus hijos.

Aun así, sí abordó cómo impacta esta situación en Bautista, Benicio y Beltrán, quienes han crecido expuestos a la vida pública de sus padres. “Los chicos ven todo. Están en edades en las que ven todo, están conectados a todo y hay que cuidarlos mucho”, advirtió la conductora.

Pampita y sus hijos

Pampita recalcó que nada de lo que ocurre pasa desapercibido para ellos. “Ven todo y preguntan todo. Hoy los chicos están re conectados y se mueven en ambientes donde sus amigos también lo están. La información de todo lo que pasa siempre les llega”, agregó.

Cabe precisar que Pampita junto a Benjamín Vicuña, durante los años en los que estuvieron juntos, se convirtieron en padres de cuatro hijos, los tres ya mencionados en el primer párrafo y Blanca, la mayor, quien falleció en 2012 a sus cortos 6 años.

