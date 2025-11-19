Luis Sandoval se defiende de Mateucci en "El Internado": Lo acusó de "chuparle la sangre a mujeres famosas"

19 nov. 2025 - 17:05 hrs.

Esta noche, "El Internado" promete uno de sus capítulos más explosivos hasta ahora, marcado por un polémico cara a cara que desatará intensas discusiones y terminará por definir los bandos rivales dentro del reality.

Antes de comenzar las votaciones en la Asamblea del Fuego, la animadora de la ceremonia, Fran García-Huidobro, conversará con los participantes para ponerse al día con lo ocurrido durante la semana, instancia que detonará fuertes enfrentamientos.

Luis Sandoval se defiende de Mateucci en "El Internado"

En este contexto, Mateucci protagonizará una tensa disputa con Luis Sandoval, luego de recordar el encontrón que ambos tuvieron el primer día que el argentino ingresó al reality, cuando encaró al periodista por comentarios que él había hecho en pantalla.

Sin embargo, el comunicador no se quedará callado. "¡Has estado toda tu vida en realities encerrado, eso es lo que eres! ¡Ahora estoy aquí para saber cómo son los saco de… como vos, para conocerte, no te tengo miedo!”, le gritará, visiblemente alterado.

Luis Sandoval en "El Internado"

Ante esto, Mateucci responderá con la misma intensidad: "Ahora estás conmigo encerrado o si no no tenés brillo, sos la copia barata de Sergio Rojas, pedazo de planta. A ver cuando estemos allá me lo vas a decir, cagón".

La discusión continuará subiendo de tono cuando Sandoval, completamente enfurecido, arremeta: "¿Quién soy’ vo’? ¿A quién le has ganado? A nadie. Lo único que hacís es chuparle la sangre a las mujeres famosas".

Posteriormente, ya en diálogo con Fran, Mateucci profundizará en su postura al señalar sobre Sandoval: "Ahora se lava las manos y le echa la culpa a Sergio Rojas, que dice una cantidad de barbaridades, pero prefiero un Sergio Rojas que te dice las cosas a la cara y no una persona como esta (...) sos un bien queda, el amarillista".

Todo sobre El Internado