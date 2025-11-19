¡Vuelve el LEGO Fun Fest! Revisa aquí precios y dónde conseguir tus entradas

19 nov. 2025 - 15:14 hrs.

Los ladrillos más famosos del mundo están de regreso en Chile con el LEGO Fun Fest, el festival de construcción con piezas LEGO más grande de Latinoamérica. En esta edición ofrecerá más de 10 zonas interactivas, con atracciones renovadas y otras ya clásicas.

Tras encantar a miles de familias en su versión anterior, el evento regresa a Santiago para brindar un espacio donde la creatividad puede expandirse sin límites. Este año incluirá piscinas repletas de ladrillos, rampas para carreras y un acuario digital donde las creaciones cobran vida.

Además, contará con una gran "Ciudad LEGO" que los asistentes podrán construir de manera colaborativa. Quienes quieran adquirir nuevas piezas a su colección podrán hacerlo en la tienda habilitada por LEGO al interior del recinto, con productos exclusivos y ediciones limitadas.

¿Cuándo y dónde será?

El festival se realizará en Espacio Vértice, ubicado en Parque Arauco (antiguo Open Kennedy), en la comuna de Las Condes. La jornada inaugural será este jueves 20 de noviembre, y abrirá sus puertas desde las 10:00 de la mañana hasta las 19:00 horas.

El recinto contará con zonas diseñadas para todas las edades, junto con un enfoque en inclusión y accesibilidad universal, incorporando señalética con pictogramas y áreas adaptadas para niños con trastorno del espectro autista (TEA).

¿Cómo comprar las entradas y sus valores?

El valor general de las entradas es de $12.200, y se ofrecerán descuentos para quienes compren packs de 3 o 4 tickets. Los boletos ya están disponibles y pueden adquirirse de manera virtual a través de Ticketmaster (pincha aquí).

En esta oportunidad, habrá beneficios especiales: los clientes de Itaú podrán acceder a un 30% de descuento, mientras que los usuarios de Entel contarán con descuentos del 30% y 20%, según la promoción disponible.

Los menores de 3 años ingresan gratis.

Cabe destacar que al momento de realizar la compra podrás elegir el horario en el que deseas asistir.

