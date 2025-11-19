Caravana Navideña de Coca Cola 2025: Estas son las ciudades por las que pasará en diciembre

19 nov. 2025 - 11:10 hrs.

Ya van quedando pocas semanas para Navidad y los panoramas previos a las celebraciones ya están afinando sus últimos detalles para llegar con todo a diciembre. Uno de los eventos que suele deslumbrar a las familias, especialmente a los más chicos del hogar, es la Caravana Navideña de Coca Cola 2025.

A bordo de un luminoso camión, el Viejito Pascuero va saludando a todas las personas que se congregan en las calles de distintas ciudades del país, acompañado de sus ayudantes y bailarines que animan la fiesta.

¿En qué fecha pasará la Caravana Navideña de Coca Cola por mi ciudad?

Al igual que el año pasado, la iniciativa visitará ciudades y comunas desde la zona centro norte al sur del país. Más en específico, los habitantes de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos serán los beneficiarios del espectáculo.

A continuación, revisa cuáles son los lugares son los que recorrerá la Caravana Navideña de Coca Cola y en qué fechas:

Puerto Montt : lunes 1 de diciembre

: lunes 1 de diciembre Temuco : martes 2 de diciembre

: martes 2 de diciembre Concepción : miércoles 3 de diciembre

: miércoles 3 de diciembre Talca : jueves 4 de diciembre

: jueves 4 de diciembre Puente Alto : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Las Condes : domingo 7 de diciembre

: domingo 7 de diciembre Providencia : martes 9 de diciembre

: martes 9 de diciembre San Joaquín : miércoles 10 de diciembre

: miércoles 10 de diciembre Viña del Mar : jueves 11 de diciembre

: jueves 11 de diciembre La Reina : sábado 13 de diciembre

: sábado 13 de diciembre Peñalolén : lunes 15 de diciembre

: lunes 15 de diciembre Renca : martes 16 de diciembre

: martes 16 de diciembre La Florida : miércoles 17 de diciembre

: miércoles 17 de diciembre Maipú : jueves 18 de diciembre

: jueves 18 de diciembre Coquimbo: sábado 20 de diciembre

¿Cuáles serían los horarios de la Caravana Navideña de Coca Cola?

Por el momento, la organizadora del evento no ha comunicado los horarios de inicio, pero sí adelantó que lo hará pronto. De repetirse los de la versión 2024, entonces el espectáculo comenzaría generalmente entre las 18:00 y las 20:00 horas, dependiendo del destino que recorrerá.

Esta fiesta se caracteriza por transitar por las calles más importantes de la comuna o ciudad, de modo que las familias puedan reunirse alrededor del Viejito Pascuero.

El punto donde termina su paso suele ser un lugar emblemático (un estadio o una plaza, por ejemplo), para que niños y niñas puedan interactuar con los protagonistas de la Navidad.

