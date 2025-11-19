Novia de Vidal impacta mostrando a sus hijos: El mayor tiene 27 años y los tres parecen hermanos

19 nov. 2025 - 13:22 hrs.

La polola de Arturo Vidal, Sonia Isaza, lo acompaña en Chile durante gran parte del año, puesto que el volante hoy milita en Colo Colo. Sin embargo, el domingo pasado el jugador señaló desde su local de votación que su novia se encontraba en Colombia junto a su familia, aprovechando el parón del Torneo Nacional.

Justamente, la influencer colombiana compartió más de un video en sus días de descanso en dicho país. Uno de ellos, eso sí, se robó el protagonismo, pues apareció con sus dos hijos bailando.

El video de Sonia Isaza con sus hijos en TikTok

En la plataforma TikTok, Isaza publicó un trend bailando con sus dos hijos mayores. La colombiana usó una camiseta retro de Argentina y se instaló frente a la cámara, mientras sus primogénitos la acompañaban en la coreografía.

La performance pasó a segundo lugar, ya que sus seguidores se enfocaron en lo joven que se ve Isaza al lado de sus dos retoños: "Parecen hermanos los tres", fue el comentario más repetido.

¿A qué edad fue mamá Sonia Isaza?

La deportista de 42 años tiene dos hijos, y el mayor ya tiene 27 años de edad. Anteriormente, ya ha explicado la corta diferencia de edad entre ambos.

"Me preguntan a qué edad fui madre. Les cuento, yo quedé embarazada de 14, yo cumplí los 15 y él nació. Así que sí, fui mamá muy joven y no me arrepiento", dijo en 2023.

Y solo un par de años después, cuando ella tenía 17, se convirtió en mamá nuevamente, esta vez de su hija Daniela, quien también aparece con ella en el comentado registro.

Todo sobre Famosos