Eugenia Lemos celebra sus 40 años con llamativo video y un espectacular vestido: "No puedo estar más feliz y plena"

Eugenia Lemos dio una gran noticia a inicios de octubre: se convirtió en madre fruto de su relación con su actual pareja, Matías Koznik. Desde el nacimiento de su primogénita, la influencer de moda ha usado sus redes sociales para entregar actualizaciones sobre los tiernos momentos vividos con su bebé.

Más allá del lindo capítulo de la maternidad, este miércoles 19 de noviembre la argentina tuvo otra celebración importante, puesto que cumplió 40 años y los festejó con un producido video en redes sociales.

El increíble vestido que utilizó Eugenia Lemos para celebrar sus 40 años

A través de su cuenta de Instagram, Lemos compartió un registro soplando las velas de una torta con motivo de los festejos. Unos segundos después, el plano se abre y es enfocada utilizando un espectacular vestido de color rojo intenso.

Fiel a su estilo y su buen gusto por la moda, la actriz porta lentes del mismo tono, mientras lleva consigo globos con el número 40. Al final del registro, estos globos la llevan hacia el cielo, mientras se ve de fondo la ciudad de Santiago.

"Llegaron los 40, no puedo estar más feliz y plena. Agradecida a mi familia y amigos por acompañarme siempre con tanto amor. Agradecida de poder crear y divertirme cada día. Gracias a todos por tanto amor ", expresó en la publicación.

