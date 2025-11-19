"Gracias por todo su esfuerzo": Keanu Reeves envía carta escrita a mano a la PDI tras recuperar sus relojes robados por chileno

19 nov. 2025 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?



La recuperación de los relojes sustraídos desde la casa de Keanu Reeves en Los Ángeles, en marzo de 2023, terminó por conectar a dos países y a sus policías. El caso, que resurgió tras la aparición de las piezas en Chile en diciembre de 2024, volvió a ser tema luego de que el actor canadiense enviara una carta para agradecer el trabajo que permitió devolverle sus pertenencias.

Los relojes fueron encontrados durante allanamientos realizados en cuatro domicilios de la comuna de Peñalolén, en el marco de una investigación sobre una banda que durante casi un año efectuó robos con intimidación en la zona oriente de la Región Metropolitana.

En estos hechos, las víctimas eran amarradas con abrazaderas plásticas. En ese contexto, un joven de 21 años fue detenido, mientras que su hermano, radicado en Estados Unidos, aparecía en fotografías posando con uno de los relojes.

Se trataba de modelos Rolex Submariner, avaluados en unos 10 mil dólares, que pudieron ser identificados gracias a un detalle: llevaban grabada la frase "Los cinco John Wick". Reeves había encargado esa inscripción con la intención de regalar un reloj a cada uno de sus cuatro dobles de riesgo en la película "John Wick 4", quedándose él con un quinto.

En julio pasado, la persecutora Claudia Barraza, de la Fiscalía de Análisis Oriente, junto a funcionarios de la Policía de Investigaciones, entregaron las piezas al FBI para su restitución. El proceso concluyó en agosto, cuando los relojes fueron devueltos al actor en Estados Unidos.

Este martes, el medio Los Angeles Times dio a conocer la carta manuscrita que Reeves envió para agradecer la labor desarrollada. "Es con profunda gratitud y aprecio que escribo esta carta", señaló el intérprete en el documento fechado el 28 de agosto de 2025 y dirigido al FBI y a la PDI. "Muchas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalidad y cooperación transfronteriza. Un cordial saludo, Keanu", concluye la misiva.

