¿Qué te parece? El 'Justin Bieber de la India' por el que las mujeres hacen fila para tomarse fotos

18 nov. 2025 - 18:02 hrs.

Una verdadera revolución está causando Suraj Chavan, creador de contenido de 20 años, descrito por muchos como “el hombre más guapo de la India”. Su carisma, estilo único y sonrisa han hecho que tanto mujeres como hombres hagan fila para tomarse fotos con él.

Gracias a su popularidad, Suraj ha sido comparado con celebridades internacionales y apodado el “Brad Pitt de la India” o incluso el “Justin Bieber de la India”, por la forma en que su fama crece entre jóvenes y adultos.

¿Quién es Suraj Chavan?

Suraj Chavan es creador de contenido, actor y cantante, originario de la aldea de Modhave, en Baramati, en la India.

Según medios internacionales, Suraj quedó huérfano siendo niño y tuvo que hacerse cargo de sus cinco hermanas. Para escapar de las dificultades, comenzó a grabar videos humorísticos en Marathi, su lengua local, y los subió a redes sociales.

Hoy es considerado por muchos como “el hombre más hermoso de la India” (aunque algunos lo ven como un apodo exagerado) y ha participado en películas Marathi, además de ganar la quinta temporada del reality Bigg Boss Marathi, lo que consolidó su fama en televisión.

Actualmente, en uno de los videos que él mismo compartió, se le ve en un vehículo descapotable, saludando mientras multitudes lo graban y se acercan para conseguir una foto.

¿Por qué lo llaman “el Justin Bieber de la India”?

Este apodo surge por varias razones y una de ellas puede deberse a un fenómeno juvenil. Genera histeria entre sus seguidoras, similar a la que provocaba Justin Bieber en sus inicios.

Luego está presente su estilo y peinado, con su look que recuerda al Bieber de la primera década de los 2010.

Suraj tiene millones de seguidores y cada aparición pública convoca multitudes.

