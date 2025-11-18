Esposo de César Campos comparte emotiva dedicatoria en su nuevo aniversario: "Juntos, orgullosos y libres"

18 nov. 2025 - 19:30 hrs.

El lunes 17 de noviembre fue una fecha significativa para César Campos, periodista de Mega, quien celebró junto a su esposo, Diego Barros, un nuevo aniversario de la historia de amor que comenzaron a escribir hace más de una década.

A raíz de este hito, el creador de contenidos compartió en Instagram una afectuosa dedicatoria. "Hacemos una pausa para compartir que hoy celebramos nuestro aniversario, un día que se siente doblemente especial", comenzó expresando.

Esposo de César Campos le dedicó emotivo mensaje en su nuevo aniversario

En la publicación, profundizó en lo que significa para ambos conmemorar este momento: "No solo celebramos nuestro amor, sino también la posibilidad de vivirlo en libertad, con derechos y con toda la dignidad que merecemos".

Además, aprovechó la instancia para reflexionar sobre el matrimonio igualitario. "Es un derecho ganado, fruto de luchas, voces y corajes que abrieron el camino. Y como todo derecho conquistado, debemos cuidarlo, defenderlo y mantenerlo vivo", aseveró.

"Que ninguna generación vuelva a temer amar en público, formar una familia o decir 'sí' frente al mundo. Gracias por este año más a tu lado. Por tu amor, tu compañerismo y por enseñarme cada día que amar vale la pena. Vamos por lo que viene, juntos, orgullosos y libres", concluyó Diego.

Recordemos que la pareja firmó el Acuerdo de Unión Civil en noviembre de 2019. Poco más de un año después, y tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, anunciaron que se habían casado.

En octubre pasado, César contó a Página 7 detalles de como avanza el proceso para adoptar, y es que desde hace años ha estado interesado en agrandar la familia junto a Diego.

Al respecto, señaló que estaban "contentos", pero que debían realizar un trabajo de apoyo psicológico familiar "para resolver ciertas dudas que aparecieron en todo este proceso", tanto de manera individual como en conjunto.

