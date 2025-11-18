Marlen Olivari desmiente a Adriana Barrientos y aclara su situación sentimental con Luciano Marocchino

18 nov. 2025 - 17:29 hrs.

Marlen Olivari y Luciano Marrocchino son considerados una de las parejas más estables del espectáculo chileno, con más de 16 años de relación. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido fuertes rumores de un quiebre entre la ex show-woman y el empresario italiano.

La encargada de difundir la información de la supuesta separación fue Adriana Barrientos, quien, en su rol de panelista en Zona de Estrellas, comentó que una fuente cercana a Marlen le habría asegurado que antes de su ingreso al reality "Mundos Opuestos" se separó de Luciano.

Marlen Olivari rompe el silencio en medio de rumores de separación con Luciano Marocchino

Todo esto surgió luego de que la "Leona" cuestionara que Olivari usara el dinero ganado en ese proyecto televisivo para su candidatura a diputada, sin recibir ayuda de su pareja. Según su informante, esto ocurrió debido a la ruptura, la cual habría sido gatillada por "terceras personas involucradas".

Desde Página 7 se contactaron con la exintegrante de "Morandé con Compañía" para conocer su versión de los hechos. Ante la consulta, Marlen se limitó a desmentir el trascendido. "Esa información no es cierta", afirmó.

Marlen Olivari y Luciano Marocchino/Instagram

Cabe destacar que no es la primera vez que surgen especulaciones sobre una crisis en la relación. En 2020, algunos medios aseguraron que Luciano habría decidido volver a Italia, pero posteriormente Marlen aclaró que nunca estuvieron separados.

En ese entonces, fue tajante al señalar que no consideraba necesario referirse a cada rumor que surgía al respecto: "Luciano tiene mucho trabajo, tiene que estar viajando continuamente (…) No podemos hacernos cargo de todo lo que se dice siempre. Luciano me dice que no hay que andar aclarando cosas, cuando además siempre hemos llevado nuestra relación de forma muy tranquila con respecto a los medios".

