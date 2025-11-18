¿Palo para Steffi Méndez? El mensaje que compartió la pareja de Dante Lindhe días antes de anunciar embarazo

18 nov. 2025 - 16:48 hrs.

Esta semana, el músico sueco Dante Lindhe, expareja de Steffi Méndez, anunció que se convertirá en padre por segunda vez junto a su actual novia, la influencer Ellinore De Silva, quien ha sido señalada como la tercera en discordia en el quiebre sentimental con la actriz chilena.

Recordemos que en agosto pasado, luego de que Dante hiciera pública su nueva relación, Leo Jr., hermano de Steffi, arremetió en redes sociales contra Ellinore, tildándola de "rompehogares". A raíz de la ola de comentarios negativos que comenzó a recibir, la modelo limitó la opción de comentarios en sus publicaciones de Instagram.

El mensaje que compartió la pareja de Dante Lindhe días antes de anunciar embarazo

Fue mediante esa misma plataforma, donde Ellinore dio a conocer su embarazo y entregó algunos detalles de su relación con Dante. "Volver a encontrarnos y sentir que el amor nunca se ha ido. Es un tipo de magia que apenas puedo expresar con palabras", escribió.

Días antes de compartir la noticia, la joven publicó en sus historias un mensaje a modo de descargo, que muchos interpretaron como una respuesta para sus detractores o, derechamente, una indirecta dirigida a Steffi.

En la publicación escribió: "Cuando eres tan insignificante y crees que puedes encontrar la influencia para decir mentiras sobre mí y mi esposo. Nada es verdad". Con esas palabras, dejó atrás su habitual discreción respecto al conflicto.

Steffi no se ha referido a la nueva paternidad de Dante. Sin embargo, publicó un emotivo video junto a su hijo Gio, el primogénito del cantante nacido en 2024. "Una madre es el primer amor verdadero de un hijo, y un hijo, especialmente el primero, es el último amor verdadero de la madre", señaló en el clip.

Según ha dejado ver en plataformas como TikTok, actualmente atraviesa una batalla legal con Dante por la tuición del pequeño Gio. Incluso, tiempo atrás afirmó que su expareja intentó desprestigiarla como madre ante la justicia.

