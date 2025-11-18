El mensaje en Instagram de Sonia Isaza que revela cómo se lleva con la madre de Arturo Vidal

18 nov. 2025 - 22:00 hrs.

Sonia Isaza sorprendió a sus seguidores al dedicar un especial saludo de cumpleaños a su suegra, Jacqueline Pardo, madre de Arturo Vidal. La deportista colombiana decidió sumarse públicamente a los mensajes que recibió la progenitora del futbolista, dejando ver la estrecha relación que han construido con los años.

La publicación apareció en las historias de Instagram de Isaza, donde mostró una fotografía en la que Jacqueline posa con una copa en la mano y el mar de fondo. La imagen fue acompañada por un sticker alusivo al cumpleaños, ya que Pardo está celebrando sus 59 años.

Junto con la postal, Sonia escribió un mensaje breve, pero lleno de cariño, dejando en claro el vínculo afectivo que mantiene con su suegra. “Feliz cumple, suegrita. Dios me la bendiga siempre y que me la consientan mucho. La quiero un montón”, dijo la modelo fitness.

El gesto llamó la atención de los fanáticos, especialmente considerando que Isaza no se encuentra en Chile junto a Arturo Vidal, por lo que decidió hacerse igualmente presente en la celebración a través de redes sociales.

En más de una oportunidad, Isaza ha mostrado la buena relación que mantiene con la familia del “King”, y esta nueva dedicatoria volvió a dejar en evidencia ese lazo cercano.

Su mensaje se sumó así a las numerosas felicitaciones que recibió Jacqueline Pardo, una figura muy querida entre los seguidores del futbolista, quienes siempre destacan su rol en la carrera y vida personal de Arturo Vidal.

