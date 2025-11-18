La Sonora de Tommy Rey confirma regreso de la banda con elenco renovado: "Un capítulo lleno de nostalgia"

18 nov. 2025 - 20:00 hrs.

La Sonora de Tommy Rey usó sus redes sociales este martes para entregar una noticia que hace poco tiempo no era más que un rumor: el regreso de la agrupación, luego de la muerte del vocalista, Patricio Zúñiga, conocido como Tommy Rey, en marzo de este año.

El comunicado del regreso de La Sonora de Tommy Rey

En su cuenta oficial de Instagram, La Sonora de Tommy Rey, fundada en 1982, destacó que el regreso está siendo impulsado por la familia del icónico artista, entre ellos, su hijo y su esposa.

"Durante semanas circularon rumores sobre una posible reactivación de la agrupación, alimentando la expectativa de los fanáticos. Hoy, finalmente, la noticia se confirma: la emblemática sonora vuelve a los escenarios con una propuesta que busca honrar el nombre, el estilo y la trayectoria que marcaron generaciones", se señaló.

La agrupación indicó que "el nuevo elenco aparece renovado, manteniendo la elegancia y el sello característico de la banda, y promete rescatar los clásicos que hicieron bailar a todo Chile, pero también proyectarse con una visión moderna que respeta fielmente la esencia de Tommy Rey".

"Esta nueva etapa representa tanto un homenaje como un compromiso: preservar el legado musical que ha acompañado innumerables celebraciones, festivales y eventos a lo largo de décadas. Con la familia al mando, la marca 'Tommy Rey' continúa viva y con fuerza en la memoria colectiva", se añadió.

En el mismo comunicado, se manifestó que "el retorno de la sonora marca un precedente dentro de la música popular nacional y abre un capítulo lleno de nostalgia, identidad y proyección artística. Una noticia que sin duda será celebrada por los seguidores del sonido más tradicional y querido de nuestras fiestas".

