A 13 años del estreno de la exitosa telenovela "Avenida Brasil": Así luce Murilo Benício, el actor que dio vida a "Tifón"

Si viste la telenovela Avenida Brasil, de seguro recuerdas al personaje de "Tifón", un futbolista carismático y de buen corazón que se ve envuelto en una serie de engaños y traiciones, convirtiéndose en una de las grandes víctimas de la villana de la historia, Carminha (Adriana Esteves).

El éxito de la producción brasileña, emitida originalmente en 2012, fue arrollador: se convirtió en un fenómeno internacional, fue vendida a múltiples países y doblada a más de 20 idiomas. En Chile se emitió por primera vez en 2013 y, cinco años después, Mega volvió a llevarla a la pantalla chica.

El encargado de dar vida a Tifón fue el actor Murilo Benício, quien para ese entonces ya tenía una trayectoria amplia y diversa. Comenzó su carrera en televisión en la década de 1990; sin embargo, su gran salto lo dio con "El Clon", una producción multipremiada que marcó a la TV carioca.

Posteriormente, Benício continuó participando en una gran variedad de proyectos: actuó en novelas como "Amores robados", "Hombre nuevo" y "Nada será como antes", "Amor de madre". Además, ha sido parte de series como "Pantanal" y "Justicia".

Al ser una figura reconocida, la vida amorosa del intérprete ha acaparado la atención de los medios, especialmente por sus romances con otras actrices y compañeras de elenco. Una de ellas fue Débora Falabella, quien interpretó a Nina, la protagonista de Avenida Brasil, relación que llegó a su fin en 2019.

Sin embargo, una de sus relaciones más fue la que tuvo con su pareja televisiva en "El Clon", Giovanna Antonelli. Fruto de su amor, nació Pietro Antonelli Benício en 2005, mismo año en que ambos decidieron poner fin a su relación, por supuestos celos del actor.

Actualmente, Murilo también está de regreso en la televisión como parte del elenco principal de la nueva novela "Las tres Gracias", estrenada por TV Globo. En ella interpreta a Santiago Ferette, un empresario corrupto con un esquema de falsificación de medicamentos, revelando un lado más oscuro y villanesco de su repertorio actoral.

Benício también ha incursionado en el mundo financiero como socio y embajador de Fami Capital, un ecosistema de soluciones financieras, donde aporta visibilidad y cercanía a la marca. De esta forma, se mantiene vigente más allá de la actuación.

