Tramo sur de la Gira Teletón comienza este martes: Revisa las ciudades por las que pasará y cómo verla online

18 nov. 2025 - 13:42 hrs.

La Gira Teletón 2025 retoma su recorrido este martes 18 de noviembre, cuando la caravana solidaria inicie su segunda semana de actividades por la zona sur de Chile, con el objetivo de invitar a la ciudadanía a sumarse a las "27 horas de amor".

Por primera vez, la gira está siendo transmitida de manera completamente digital, permitiendo que el evento llegue a todo el país. A través de esta modalidad, las familias podrán disfrutar de espectáculos con artistas nacionales y de la presencia de los embajadores de la histórica cruzada.

El tramo sur contará con presentaciones de Pablito Pesadilla feat. Marcianeke & Toly Fu, Emilia Dides, Saiko, La Combo Tortuga, Paula Rivas, Franco "El Gorila", Sigrid Alegría y Los Claveles, Tomo como Rey, La Noche, Sinergia Kids y El Mundo de Christell.

¿Cómo ver la Gira Teletón?

Zapping transmitirá la cobertura completa en vivo a través de Teletón Channel (Canal 6), incluyendo backstage, entrevistas, notas especiales y cápsulas digitales. La señal estará disponible sin costo adicional para todos los usuarios, tanto en Smart TV como en smartphones, tablets y computadores.

La caravana visitará las principales ciudades del sur. Si deseas quienes sean de aquellas zonas y deseen verla de manera presencial, deben revisar las siguientes fechas:

Curicó: Martes 18 de noviembre, Medialuna de Curicó

Martes 18 de noviembre, Medialuna de Curicó Concepción : Miércoles 19 de noviembre, Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de la Paz

: Miércoles 19 de noviembre, Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de la Paz Temuco: Jueves 20 de noviembre, Explanada interior, Parque Urbano Isla Cautín

Jueves 20 de noviembre, Explanada interior, Parque Urbano Isla Cautín Valdivia: Viernes 21 de noviembre, Paseo Costanera (Ex Helipuerto)

Viernes 21 de noviembre, Paseo Costanera (Ex Helipuerto) Castro: Sábado 22 de noviembre, Plaza de Armas

Como es tradición, los shows serán animados por los embajadores de la campaña: Rafael Araneda (Curicó), Angélica Castro (Concepción), Francisco Saavedra (Temuco), Priscilla Vargas (Valdivia), Martín Cárcamo y Eduardo Fuentes (Castro), entre otros.

Gira Teletón/Instagram

Influencers como Oliver Borner, Benjamín "Pollo" Castillo y Carlos Meneses también dirán presente, compartiendo contenido desde cada ciudad para redes sociales.

