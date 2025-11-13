"Hay una sorpresa": Neme da pistas de lo que realizará este 2025 en la Teletón

13 nov. 2025 - 20:53 hrs.

El conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, reveló en la edición de este jueves 13 de noviembre que tiene una sorpresa preparada para la próxima edición de la Teletón, la cual se celebrará el próximo 28 y 29 de noviembre en nuestro país.

Este 2025 la meta de la Teletón se empina en los $40.502.617.946 (cuarenta mil quinientos dos millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos), los cuales se busca recaudar en las 27 horas de amor.

La sorpresa de Neme

Durante la edición de este jueves del "Mucho Gusto", visitó el programa nada más ni nada menos que Mario "Don Francisco" Kreutzberger, para promocionar lo que será la campaña de este año, contando además las novedades y tecnología que ofrecen los institutos a los pacientes discapacitados.

Pero, además de aquello, también se conversó sobre lo que será la transmisión televisiva. Karen Doggenweiler emplazó a José Antonio Neme y le preguntó qué es lo que hará en la Teletón.

Al respecto, con toda sinceridad respondió que este 2025 hará "lo que me pidan", entregando una leve pista de lo que será este año su inclusión en la campaña televisiva.

"El año pasado bailé... este año hay una sorpresa que no puedo revelar, pero es una cosa más de corte de humor. Y estaré en un tramo de la transmisión, me imagino, pero lo que me pidan", dijo al cierre.

