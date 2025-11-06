¿Cuál es la meta de la Teletón 2025?

06 nov. 2025 - 20:48 hrs.

La Teletón es uno de los eventos de recaudación de fondos más grandes del país, que se viene realizando hace ya más de 4 décadas, y es emitido por los canales de la televisión abierta nacional. El dinero que se obtiene en la campaña es usado en los institutos Teletón, que atienden a niños y jóvenes con discapacidad.

Hasta el año 2017, la Teletón no se realizaba en los años de elecciones, por expresa petición de Mario Kreutzberger, quien temía que la contingencia política le quitara atención a la campaña y que la gente no se interesara en donar.

Sin embargo, la alta demanda de los usuarios y la baja en la cantidad de fondos ese año, en el que incluso se registró una huelga de trabajadores de la institución, obligó que "Don Francisco" cediera en ese punto, acordando desde entonces que la Teletón se haga sí o sí de manera anual.

¿De cuánto es la meta de la Teletón 2025?

La Teletón 2025 se llevará a cabo el viernes 28 y el sábado 29 de noviembre. La meta a sobrepasar este año es de $40.502.617.946 (cuarenta mil quinientos dos millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos).

Teletón 2025

Algunos artistas que ya confirmaron su participación en el evento solidario son Pablo Alborán, Emmanuel, Yuri, Mijares, Lucero, Cristián Castro, Ana Torroja, María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Katteyes, Stefan Kramer, por mencionar algunos.

La Teletón además contempla una transmisión paralela a la televisión, completamente digital, en la que participarán diferentes influencers y creadores de contenido chilenos.

