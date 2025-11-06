¿Cuál es la meta de la Teletón 2025?
- Por Nicolás Escárate
La Teletón es uno de los eventos de recaudación de fondos más grandes del país, que se viene realizando hace ya más de 4 décadas, y es emitido por los canales de la televisión abierta nacional. El dinero que se obtiene en la campaña es usado en los institutos Teletón, que atienden a niños y jóvenes con discapacidad.
Hasta el año 2017, la Teletón no se realizaba en los años de elecciones, por expresa petición de Mario Kreutzberger, quien temía que la contingencia política le quitara atención a la campaña y que la gente no se interesara en donar.
Sin embargo, la alta demanda de los usuarios y la baja en la cantidad de fondos ese año, en el que incluso se registró una huelga de trabajadores de la institución, obligó que "Don Francisco" cediera en ese punto, acordando desde entonces que la Teletón se haga sí o sí de manera anual.LO ÚLTIMO
¿De cuánto es la meta de la Teletón 2025?
La Teletón 2025 se llevará a cabo el viernes 28 y el sábado 29 de noviembre. La meta a sobrepasar este año es de $40.502.617.946 (cuarenta mil quinientos dos millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos).
Algunos artistas que ya confirmaron su participación en el evento solidario son Pablo Alborán, Emmanuel, Yuri, Mijares, Lucero, Cristián Castro, Ana Torroja, María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Katteyes, Stefan Kramer, por mencionar algunos.
La Teletón además contempla una transmisión paralela a la televisión, completamente digital, en la que participarán diferentes influencers y creadores de contenido chilenos.
Leer más de
Notas relacionadas
- Vuelve el "Jappening con Ja": La Teletón revivirá la icónica "Oficina" con parte del elenco original y sorpresivas incorporaciones
- Por primera vez se transmitirá en vivo: Así podrás ver la Gira Teletón 2025 desde tu hogar
- Gira Teletón 2025: Estos son los artistas e influencers que estarán en cada ciudad