Hijo de Eduardo Bonvallet publicó inédita foto junto a su padre: "Esta fue la última vez que lo vi"

17 nov. 2025 - 19:59 hrs.

Jean Bonvallet, el hijo del recordado exfutbolista y comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, compartió un inédito registro junto a su padre.

La imagen corresponde a la última vez que ambos estuvieron juntos. En la foto, donde también aparece el hijo de Jean, este aprovechó de compartir un emotivo mensaje, aunque además algunas palabras enigmáticas.

¿Qué dijo el hijo de Eduardo Bonvallet?

"Esta fue la última vez que vi a mi padre en el Hotel Oceanic... Nunca imaginé que ese momento quedaría grabado para siempre", escribió en la descripción de la publicación.

"Hoy sigo caminando con sus consejos, su fuerza y su amor en cada paso, acompañándome día a día", señaló el hombre de 44 años.

Finalmente, dejó un mensaje que causó inquietud, haciendo referencia a la partida de su padre: "Y aunque siempre tendré dudas sobre tu final, tu esencia sigue intacta en mí".

Cabe recordar que Jean-Pierre se postuló como candidato a diputado por el distrito 10 en representación del Partido Social Cristiano, pero no obtuvo los votos suficientes para llegar al Congreso.

Todo sobre Famosos chilenos