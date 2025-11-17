"La virgen me hizo el milagro": Gonzalo Cáceres revela que se salvó de que le cortaran el pie tras accidente doméstico

17 nov. 2025 - 19:14 hrs.

El recordado estilista y maquillador de las famosas, Gonzalo Cáceres, apareció en el episodio de este 16 de noviembre del programa "Sin Editar", el cual se emite mediante el canal de YouTube de Pamela Díaz, y consta de relajadas entrevistas encabezadas por ella misma.

La "gracia" de este espacio es que la grabación es lineal sin ningún tipo de edición, por lo que se captan en cámara algunos momentos que probablemente, en un programa de televisión, no aparecerían.

"El milagro"

Por ejemplo, en el capítulo de Gonzalo Cáceres, se ve cómo fue la llegada del maquillador ochentero, quien arribó hasta el sector de la entrevista con un carrito de asistencia, lo que dejó sorprendida a Pamela.

"¿Venís con tu carrito?", le preguntó Pamela a Gonzalo, a lo que él le aclaró que esto es una medida de protección que no es necesaria en su día a día. "No, mi amor, si yo puedo caminar (...) con bastón", indicó.

Gonzalo Cáceres

Recordemos que Gonzalo perdió dedos de su pie durante el 2024, tras haber vivido un accidente doméstico en su hogar, luego que se le cayera una taza de agua caliente sobre su extremidad. A Pamela, el farandulero le dijo que de forma milagrosa se salvó de que no le cortaran más allá de sus dedos.

"Me iban a cortar el pie y la virgen me hizo el milagro y no me lo cortaron. Estuve un año en el hospital", rememoró Gonzalo Cáceres, quien pese a decir que podía caminar sin asistencia, recibió ayuda de un joven que lo acomodó para sentarse.

