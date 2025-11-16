Tecnología, seguridad y algunas dificultades con el idioma: Así es la nueva vida de Alejandra Herrera en China

16 nov. 2025 - 17:05 hrs.

Un mes es lo que lleva la recordada actriz Alejandra Herrera en la ciudad de Chengdú, en China. Desde ese lugar, la artista ha comentado cómo han sido sus días en el gigante asiático y en un lugar donde destacan los avances de la tecnología.

La razón de la mudanza se debe a una oferta laboral que recibió su marido para radicarse allá. "Ha sido un tiempo muy emocionante y desafiante. Después de dos meses sin vernos con Mati (Matías Stevens, profesor de teatro), nos fuimos de vacaciones a Sanya, un paraíso tropical exuberante en el sur de China", cuenta a LUN.

La nueva vida en China de Alejandra Herrera

"Estamos en una ciudad que mezcla con armonía, la innovación digital y la cultura milenaria", suma.

La pareja ha conocido distintas ciudades. Todo esto, contribuido por trenes ultrarrápidos. Mediante estos, viajaron a Leshan, a 138 kilómetros de Chengdú en un tiempo de 45 minutos.

De la misma forma, fueron a Chongqing, a 308 kilómetros de distancia y llegaron en una hora gracias a ese tren. En ese lugar pudieron ver un espectáculo de drones y la obra "1949", presentada en un escenario giratorio de 360 grados.

Sobre cómo lo han hecho con la barrera idiomática, la actriz apunta a que "la verdad es que la tecnología ayuda mucho. Uso un traductor de varios idiomas. No muchos chinos hablan inglés y con el traductor puedes preguntar todo lo que necesitas. También uso Google Translate. La aplicación WeChat, que es el WhatsApp de China, traduce inmediatamente las conversaciones".

En aspectos más generales, remarca que la vida es "bastante cómoda. Hay gran seguridad: un día perdí un cargador externo de buena calidad que no es barato. Lo dejé en un restaurante y me acordé cuando llegué al departamento. Al día siguiente fui y estaba guardadito".

"El nivel tecnológico de transporte es muy moderno. Me muevo en metro y Didi, la medicina privada es de alto nivel y sus calles en general son limpias. Hay mucha iluminación en las noches, sobre todo en puentes y edificios. Su cultura es herencia milenaria de sabiduría, disciplina y respeto que se manifiesta en arte por todos lados", subraya.

En esa línea, dice que "todo se paga con el celular. No uso la billetera. Lo bueno es que uno lo puede llevar en la mano sin peligro de robo", dice.

Un punto importante es que asegura que el costo de la vida es mucho más conveniente en comparación a Chile. "El otro día fui por el día a un spa muy bello. Por un día entrero cobran 35 dólares, incluía desayunos, frutas y jugos. Se puede encontrar ropa de muy buena calidad a muy buen precio. Lo mismo pasa con la comida".

Sobre sus responsabilidades en esta nueva vida, confiesa que "estoy estudiando inglés, conociendo la cultura china y la ciudad. También trabajo online en mis sesiones de coaching y realiza algunas grabaciones publicitarias", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos