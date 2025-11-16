Amparo Noguera realiza primera función en el Teatro Camino tras muerte de su padre: "Está en cada lugar y cada rincón"

16 nov. 2025 - 16:35 hrs.

Este sábado 15 de noviembre se vivió un momento especialmente emotivo en el Teatro Camino, el espacio fundado por el recientemente fallecido Héctor “Tito” Noguera. Allí, su hija Amparo Noguera regresó al escenario para presentar una nueva función de "La persona deprimida", el primer montaje tras la muerte del actor.

Al terminar la presentación, la actriz volvió al escenario para dirigir unas palabras a los asistentes. Visiblemente conmovida, explicó que esta función tenía un significado muy distinto debido a la ausencia de Tito.

Un emotivo momento Amparo Noguera

“Quiero contarles que para todo el equipo del Teatro Camino y para nosotros es una función muy especial, muy extraña y muy importante, y para ustedes también lo va a ser”, dijo.

Amparo subrayó que esta presentación tenía un carácter profundo y simbólico, ya que era su primera vez en ese escenario sin la presencia física de su padre. Expresó que, pese a ello, sentía su influencia en cada rincón del teatro.

“Es la primera vez que se abre el teatro para hacer una función. Me siento muy orgullosa, honrada y extrañada de estar aquí sin su presencia física, pero está en cada lugar y cada rincón”, señaló.

Amparo Noguera

El regreso al Teatro Camino removió emociones intensas para la actriz, pero también reafirmó la relevancia de continuar con el proyecto que Héctor Noguera impulsó durante tantos años. Su testimonio fue recibido con aplausos y muestras de afecto por parte del público, que valoró el gesto y la importancia del momento.

Antes de despedirse, Amparo también dedicó un reconocimiento a quienes sostienen las salas de teatro en el país, destacando el esfuerzo que implica mantener estos espacios en funcionamiento. “Me gustaría repetir un aplauso hacia toda la gente que maneja una sala de teatro en Chile, que es muy difícil”, expresó.

Finalmente, pidió un aplauso especial para su padre, recordando su trabajo y su compromiso con el Teatro Camino. “Quiero repetir un aplauso a mi padre, que se ha esforzado enormemente para que este teatro salga adelante, y vamos a tratar de que así sea”, concluyó.

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos