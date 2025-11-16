"No podía dejar pasar la oportunidad": La cruel broma que una influencer le hizo a su esposo tras despertar de una operación

16 nov. 2025 - 11:50 hrs.

Intervenirse quirúrgicamente siempre es un hito importante para cualquier persona, generando expectación en el mismo paciente y en su círculo más cercano, pero una hilarante broma se le ocurrió a una usuaria de redes sociales que se aprovechó de la situación para hacerle una jugarreta a su esposo.

Se trata de la usuaria identificada en TikTok como @_Sharonvivian, que registró el momento en que su esposo la ve por primera vez tras el procedimiento médico.

"¿Usted es el doctor?"

El tema es que la mujer fingió no reconocer a su esposo tras la cirugía, descolocándolo en primera instancia. "¿Usted es el doctor?", le dijo la mujer a su marido.

Como era de esperar, el hombre no pudo disimular su cara de sorpresa ante tamaña interrogante. "Es que acabo de presionar el botón para que venga el doctor... ¿o le puede llamar a la enfermera?", prosiguió.

"Mi amor, ¿cómo estás", se apresura a decir el hombre. A lo que la autora de la broma le responde rápidamente: "¿Por qué me dices 'mi amor'?".

Cuando el hombre intenta identificarse como su pareja, la paciente insiste en hacerse la desentendida: "Discúlpeme, señor, no sé de que me está hablando, le puede llamar al doctor, por favor".

Intentando buscar una explicación, de manera estéril la víctima de la jugarreta empieza a revisar los sueros que le están suministrando a su esposa.

"No podía dejar pasar la oportunidad"

Ya en un verdadero estado de preocupación, el hombre se arrodilla delante de ella y le insiste que es "su oso", intentando hacerla entrar en razón, pero la influencer sigue firme en su postura.

De hecho, el sujeto insiste en ocupar distintas estrategias, como recordarle a la mujer que tiene dos hijos junto a él, lo que es supuestamente desconocido por la usuaria de redes sociales. "Yo no tengo hijos, yo no estoy casada", insiste.

La preocupación del esposo se agudiza aún más cuando este le hace una serie de preguntas como, por ejemplo, cuál es su nombre y dónde vive, interrogantes que tienen discordancia con la realidad.

Es en ese momento, que hostigado por la preocupación decide ir a buscar al médico para buscar ayuda. Sin embargo, en ese momento Sharon retrotrae las acciones y le confiesa que todo era una broma. "No podía dejar pasar la oportunidad", le dice entre risas.

Mira el video:

