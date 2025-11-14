Fotógrafa chilena Rocío Aguirre anuncia embarazo junto a C. Tangana: "Con la marraqueta bajo el brazo"

14 nov. 2025 - 18:25 hrs.

Rocío Aguirre confirmó una noticia que tomó por sorpresa al mundo de la música y el espectáculo: está esperando su primer hijo junto al cantante español C. Tangana. La fotógrafa chilena decidió compartir el anuncio mediante una publicación en Instagram, donde mostró una selfie frente al espejo en la que deja ver su embarazo.

En la imagen, Aguirre aparece luciendo un vientre en un avanzado estado, la cual acompañó con una frase sencilla pero significativa: “Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen”, en referencia a un clásico dicho chileno.

Su mensaje rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios que celebraron este nuevo capítulo en su vida, el cual cambiará para siempre la vida tanto de ella como la de su famoso novio, quien se ha presentado varias veces en Chile.

Entre quienes respondieron a la publicación estuvieron varias figuras del ámbito artístico. Julieta Venegas, Francisca Valenzuela, Maite Alberdi y Fabrizio Copano fueron algunos de los nombres que felicitaron públicamente a la pareja, demostrando el cariño y reconocimiento que ambos tienen dentro del medio.

Una pareja de bajo perfil

Aunque Rocío Aguirre y C. Tangana llevan 5 años juntos, han optado por mantener su relación lejos de los reflectores. Rara vez comparten detalles en redes sociales o se muestran públicamente, por lo que el anuncio del embarazo llamó especialmente la atención.

Pese a esa discreción, sí se conoce la historia de cómo comenzó su vínculo. Ambos se conocieron en un bar de Madrid a fines del año 2019, cuando Aguirre estudiaba fotografía de moda y publicidad en España. Desde entonces, su relación ha crecido de manera estable, aunque siempre en bajo perfil.

