"Vino muy exasperado": Andrés Caniulef rompe el silencio tras violento episodio donde Pablo Herrera le "ofreció" combos

14 nov. 2025 - 00:00 hrs.

Un tenso momento se vivió esta semana en los estudios de Tevex, lugar hasta donde el cantante y candidato a diputado Pablo Herrera llegó "gritando" y "ofreciendo combos" al periodista Andrés Caniulef.

La polémica se desató luego de que la pareja de Herrera, Karoll Román, renunciara al espacio "No es lo mismo" tras varios desencuentros con el equipo y el propio Caniulef, quien conduce el programa.

Sin embargo, el detonante más grave habría sido una discusión en vivo entre la panelista y el conductor, que se habría originado por comentarios de los televidentes respecto a la dentadura de Román.

Caniulef rompe el silencio tras violento episodio

Toda esa situación y la renuncia de Román provocaron la violenta incursión de Pablo Herrera en el estudio de Tevex, cuestión que fue confirmada el jueves por Andrés Caniulef.

Mega

"Sé que él vino muy exasperado reclamando que yo maltrataba a su mujer, y que efectivamente por eso, me merecía un combo en el hocico. Pero lo que me parece más terrible es que venga en calidad de apoderado de su pareja y que venga con ese nivel de agresividad", explicó en "Hay que decirlo!".

"Nunca había visto una situación así, yo he trabajado en todos los canales de televisión chilena y para mí es algo completamente inédito, extrañísimo", agregó el periodista.

