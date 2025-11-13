"Reina fracasada" y "Nadie te quiere, cabeza de músculo": Emilia Dides y Sammis Reyes reaccionan al "hate" que reciben en redes

13 nov. 2025 - 12:17 hrs.

Emilia Dides y Sammis Reyes atraviesan uno de sus mejores momentos. En plena dulce espera de su primera hija, la pareja decidió embarcarse en un nuevo proyecto que los tiene felices y entusiasmados: el pódcast "Esto es incómodo".

Para promocionar el primer capítulo, ya disponible en YouTube, la modelo y el exjugador de la NFL apostaron por una original estrategia. Conscientes de que suelen ser blanco de comentarios desagradables en redes sociales, optaron responder varios de los ataques que algunos usuarios les han dejado.

Reaccionan al "hate" que reciben en redes

"Pobre y triste hueón, nadie te quiere, cabeza de músculo, das pura pena", fue el primer mensaje que leyó Sammis. En tanto, el de Emilia decía: "Pareces travesti, con ese maquillaje y esa boca. Tan bella y se arruinó". Lejos de molestarse, ambos se tomaron los comentarios con humor y no pudieron evitar reírse.

Sammis Reyes y Emilia Dides/Instagram

Otro internauta fue aún más lejos y los criticó por su desempeño en sus respectivos ámbitos: Sammis en el deporte y Emilia en el Miss Universo. "Fracasado en básquetbol, fracasado en fútbol americano en Estados Unidos y ahora junto a una reina fracasada en el certamen internacional", escribió.

Una mujer decidió cuestionar la relación que mantienen, poniendo especial énfasis en la actitud del exatleta. "Ojalá sea feliz la Emilia, pero él no me gusta, es muy violento para ella", afirmó. Sorprendido, Sammis se defendió en tono de broma: "Pobrecita, no saben nada, que es al revés".

Para cerrar, la cantante leyó un curioso mensaje que se quejaba de la creación del programa: "Como si no tuviéramos suficiente ahora, Emilia Dides y Sammis Reyes lanzarán un pódcast juntos, algo que nadie pidió".

Ambos lo tomaron con humor y, entre risas, dieron por terminado el video invitando a sus seguidores a ver el capítulo completo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sammis Reyes (@sammisreyes)

Todo sobre Famosos chilenos