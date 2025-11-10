Conocida actriz de Hollywood lanza skincare para niños y se llena de críticas: "Esto parece un nuevo episodio de Black Mirror"

10 nov. 2025 - 18:53 hrs.

La actriz Shay Mitchell, recordada por su participación en la serie "Pretty Little Liars" ha provocado un intenso debate en redes sociales tras el lanzamiento de su nueva línea de cuidado de la piel, la cual está dirigida a un público infantil.

"Rini" está pensada para niñas y niños, e incluye una colección de mascarillas, hidrogel y cremas suaves, inspiradas en la curiosidad de sus propias hijas y en su intención de crear productos seguros y adaptados para los más pequeños.

Conocida actriz de Hollywood lanza skincare para niños y se llena de críticas

Según Mitchell, la idea nació al ver cómo su hija mayor quería utilizar sus mascarillas faciales y descubrir que los productos existentes no estaban formulados para niños. "Los niños son naturalmente curiosos y en lugar de ignorarlo, podemos abrazarlo con productos seguros y amables", explicó en una publicación de Instagram.

Si bien en el post aclaró que la marca no se centra en la belleza, sino que en el cuidado personal. "El concepto de Rini es enseñar a nuestros hijos que cuidar de sí mismos puede ser algo divertido, suave y seguro", señaló.

De acuerdo a un comunicado de prensa de Rini, citado por The Independent, todos los productos de la marca pasan por pruebas clínicas y evaluaciones de riesgo de toxicidad, las cuales "son facilitadas por un equipo regulatorio especializado y un toxicólogo pediátrico".

No obstante, esta justificación no ha logrado apaciguar los cuestionamientos que el proyecto ha generado. Varios usuarios destacaron que introdu­cir rutinas de "belleza" a edades tan tempranas sería innecesario y potencialmente riesgoso para la autoestima infantil.

"No es demasiado tarde para borrar esta publicación", "Horrible", "Así que una vez más estamos sometiendo a las niñas (no vimos a un niño en la foto) a comportamientos adultos", "Esto es vergonzoso", "Esto parece un nuevo episodio de Black Mirror", fueron algunos de los mensajes que recibió el anuncio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shay Mitchell (@shaymitchell)

