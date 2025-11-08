"Fue muy duro": Lisandra Silva contó conflicto legal con Raúl Peralta por la tuición compartida de sus hijos

08 nov. 2025 - 11:15 hrs.

Cuando Lisandra Silva y Raúl Peralta anunciaron su separación en abril de 2024, dejaron en claro que lo hacían en buenos términos y que su prioridad sería mantener una buena relación por el bienestar de sus dos hijos, Noah y Leiah.

Sin embargo, durante este proceso surgieron fuertes diferencias, especialmente luego de que el bailarín chileno le pidiera a Lisandra establecer una tuición compartida de los pequeños, propuesta que a la influencer cubana no le pareció adecuada y que finalmente derivó en un conflicto legal.

Lisandra Silva destapa conflicto legal con Raúl Peralta por la tuición de sus hijos

La propia Lisandra relató esta experiencia en el pódcast "Mamás In Progress", donde explicó que si bien su expareja le hizo esta petición porque "ama a sus hijos", ella fue tajante al rechazar la idea: "Le dije, 'ninguna posibilidad, porque a Leiah la estoy amamantando, todavía le cambio los pañales, tú no la sabes bañar...es muy chiquita'".

Esto le produjo un sentimiento de profundo resentimiento hacia el padre de sus hijos. "Empezó ahí una pelea legal. Fue muy duro porque hay un momento que digo: 'lo quiero matar'. Como que uno se ofusca en su propio mundo y lo que tú piensas es: 'no hay otra opción'", confesó.

Además, destacó que en ese momento solía comparar su realidad con la de Raúl. "Él tiene su mamá, su papá, su familia, su hermano, su trabajo, sus empresas, sus escuelas, todo. Pero yo, nada, yo me tuve que ir de su casa, una casa muy linda, muy cómoda y a empezar de cero, sin nada, sin nadie, sin un hombro en donde llorar", recordó.

Para afrontar esta situación, la emprendedora recurrió a la meditación. Fue entonces cuando experimentó un golpe de realidad al conectar con su "creador". "Sentí así como que me dieron por la cabeza. Me dice, 'tú estás peleando por algo que después vas a agradecer'", señaló.

"Tú necesitas tiempo para ti, para tu trabajo, para calmarte emocionalmente, para respirar, él te está dando la posibilidad de hacer una tuición compartida para que en ese tiempo que él va a estar con los niños, tú vas a estar cuidándote a ti, reconstruyéndote", le habría dicho aquel ser superior.

Esto le permitió comprender que Raúl en realidad le estaba dando una oportunidad y que, aunque había cosas que no sabía hacer, no había problema en que las aprendiera.

Todo sobre Famosos chilenos