Rodrigo Muñoz habla sobre el embarazo de su hija Daniela con Camilo Zicavo: "La gente opina sin saber siempre"

A mediados de octubre, Camilo Zicavo y su actual pareja, Daniela Pérez, compartieron una noticia que emocionó a sus seguidores: se convertirán en padres. En el caso de la actriz, este será su segundo hijo, ya que en 2021 se convirtió en madre de una niña llamada Violeta.

La relación entre ambos salió a la luz en septiembre de 2024, cuando fueron vistos celebrando las Fiestas Patrias en una fonda. En ese entonces, la pareja fue blanco de críticas, pues Camilo aún no había hecho público su quiebre matrimonial con Denise Rosenthal.

Rodrigo Muñoz habla sobre el embarazo de su hija Daniela con Camilo Zicavo

A raíz de esto, Daniela fue sindicada como la tercera en discordia en la separación del músico y la cantante. Sin embargo, la intérprete se encargó de aclarar la situación meses después. , declaró en un programa de televisión.

Daniela es hija de los reconocidos actores Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, dos figuras destacadas del teatro y la televisión chilena. Este último, en conversación con Alfombra Roja, se refirió al embarazo de su hija mayor. "Me encanta. Además, que veo que están felices ellos también y eso me hace sentir muy bien", expresó.

Aunque se separó de Claudia en 2024, el intérprete aseguró que mantiene un estrecho vínculo con su hija. "Tenemos una linda relación, no solo de trabajo, sino también de amistad”, afirmó. Respecto al bebé que viene en camino, confesó: "Me encantaría que fuera hombre. Pero da lo mismo, lo que sea. Que llegue sanito".

Además, se refirió a los cuestionamientos que recayeron sobre su hija y Camilo tras el anuncio de que están en la dulce espera. "La gente opina sin saber siempre. Opinan desde cualquier lugar. No hay que leerlo. Yo no leo ningún comentario", manifestó, y con una cuota de humor añadió: "Imagínate que muchos escriben desde la cárcel, ¿qué te puede importar?".

Al ser consultado sobre la manera en que Daniela ha enfrentado los mensajes negativos, Rodrigo señaló que la actriz mantiene la misma actitud que él: "Hace lo mismo que yo, no lee nada. Así que fantástico. No hay que teñirse de esas cosas".

