FIDOCS 29: Así puedes ver la cartelera de documentales y cómo adquirir entradas

03 nov. 2025 - 09:17 hrs.

Serán ocho días los del Festival Internacional de Documentales de Santiago que se llevará a cabo en cuatro sedes ubicadas en el centro de Santiago, y que está pensado para moverse en un circuito a pie para disfrutar de lo mejor de este tipo de creaciones.

El festival presentará estrenos de reconocidos nombres del cine actual. Entre ellos destaca Cover-Up, un thriller político centrado en el periodista estadounidense Seymour Hersh, conocido por revelar el rol de la CIA en Chile. La película está dirigida por Mark Obenhaus y la ganadora del Óscar 2015, Laura Poitras. También se exhibirá Sotto le nuvole, una mirada visual al pasado y presente de Nápoles del director Gianfranco Rosi, además de O Riso e a Faca, del portugués Pedro Pinho, presentada en Cannes.

Invitada de honor

La invitada de honor de 2025 será la cineasta Lucrecia Martel, quien abrirá el festival con Nuestra tierra, su primer documental. La obra, premiada en Londres y estrenada en Venecia, tendrá una segunda función abierta al público el viernes 21 de noviembre en Sala K/U. Mayor. Su participación marca uno de los momentos más esperados del evento.

Otro de los focos del festival está dedicado a Cecilia Mangini, fotógrafa y cineasta italiana que dejó una huella profunda en el documental de posguerra. Su obra se caracteriza por una mirada crítica sobre lo social y lo político.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIDOCS (@fidocs)

La función de clausura será With Hasan in Gaza, del director Kamal Aljafari. El documental reflexiona sobre la memoria y el paso del tiempo y tendrá su estreno en Santiago el miércoles 26 de noviembre en el Centro Arte Alameda - Sala CEINA.

Entradas y programación

La programación completa del festival la puedes encontrar en www.fidocs.cl. Una vez dentro, puedes elegir el documental de tu interés y comprar la entrada.

El precio es de $1.500 para estudiantes y tercera edad y $3.000 general. El abono general agotó su stock.

Todo sobre Cine