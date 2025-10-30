¿Halloween en casa? Las 10 mejores películas de terror para ver en streaming

30 oct. 2025 - 20:00 hrs.

Este viernes 31 de octubre se celebra Halloween en prácticamente todo el mundo, una festividad que transforma el entretenimiento del fin de semana en una experiencia centrada en lo terrorífico. Desde decoraciones escalofriantes hasta películas de miedo, todo cobra vida con el propósito de aterrorizar y fascinar al espectador.

Las plataformas de streaming intensifican sus recomendaciones de películas de terror, ofreciendo un catálogo amplio de largometrajes que prometen desde sustos psicológicos hasta secuencias de horror de todo tipo.

Las 10 mejores películas de terror en Halloween

Si buscas sumergirte en experiencias cinematográficas que desafíen tus nervios, te proponemos las mejores opciones disponibles en Chile:

El Conjuro (2013)

Basada en casos reales de investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, esta película sigue a la familia Perron mientras experimenta eventos sobrenaturales en su granja en Rhode Island.

Dirigida por James Wan y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la cinta combina suspenso psicológico con elementos sobrenaturales que se intensifican gradualmente.

Dónde ver en Chile: Max, Amazon Prime Video

It (2017)

Una adaptación fiel del clásico de Stephen King que narra cómo un grupo de amigos enfrenta a Pennywise, un payaso interdimensional que aterroriza a los niños de la localidad de Derry durante 27 años.

La película combina horror clásico con drama juvenil, convirtiéndose en una de las más taquilleras del género en los últimos años.

Dónde ver en Chile: Max

Sinister (2012)

Un periodista investigador descubre una colección de grabaciones familiares oscuras mientras trabaja en su próxima novela. Dirigida por Scott Derrickson, la película destaca por sus efectivos saltos de sustos, imágenes perturbadoras y una atmósfera inquietante que se mantiene constante a lo largo del metraje.

Dónde ver en Chile: Amazon Prime Video

Scream (1996)

Una saga clásica de slasher donde el asesino enmascarado Ghostface aterroriza a un grupo de jóvenes con llamadas telefónicas misteriosas y ataques sorpresivos.

Dirigida por Wes Craven, la película revitalizó el género de terror y estableció convenciones que perduran hasta hoy.

Dónde ver en Chile: Amazon Prime Video y Apple TV

Midsommar (2018)

Un festival de verano aparentemente idílico en Suecia se transforma en una pesadilla para un grupo de amigos estadounidenses.

Dirigida por Ari Aster, la cinta combina horror visual con una narrativa psicológica compleja, presentando terror en plena luz diurna en lugar de la tradicional oscuridad nocturna.

Dónde ver en Chile: Amazon Prime Video, Apple TV y MUBI

Nosferatu (2024)

Una adaptación gótica reciente dirigida por Robert Eggers basada en la novela “Drácula” de Bram Stoker.

Cuenta una intensa historia de obsesión entre Ellen Hutter y el vampiro Conde Orlok, con una cinematografía de época que captura la atmósfera del expresionismo alemán. La película fue nominada a múltiples premios Oscar 2025.

Dónde ver en Chile: HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV

El Proyecto de la Bruja de Blair (1999)

Una película independiente que recaudó cerca de 250 millones de dólares en taquilla mundial. Utiliza la técnica de metraje encontrado para crear una atmósfera de horror psicológico genuino, donde la amenaza invisible resulta más aterradora que cualquier visualización explícita.

Dónde ver en Chile: Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, MUBI

Terrifier 2 (2022)

Protagonizada por Art, uno de los payasos más aterradores del cine contemporáneo, esta secuela ganó fama internacional por provocar reacciones extremas entre espectadores, incluyendo desmayos.

Dirigida por Damien Leone, destaca por su gore artesanal y su enfoque sin censura del horror.

Dónde ver en Chile: Amazon Prime Video

Un Lugar Tranquilo (2018)

Una de las grandes sensaciones del cine de terror reciente protagonizada por Emily Blunt y John Krasinski (quien además dirige). La película aprovecha la ausencia de sonido como elemento terrorífico principal, creando una experiencia audiovisual única que mantiene al espectador en tensión constante.

Dónde ver en Chile: Amazon Prime Video

La Masacre de Texas (1974)

Un clásico del terror que sentó las bases para el género slasher moderno. Sigue a un grupo de jóvenes que se encuentra con una familia de caníbales en Texas.

Dirigida por Tobe Hooper, la película ha influido en innumerables realizadores de terror posteriores.

Dónde ver en Chile: Amazon Prime Video, MUBI

