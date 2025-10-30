Detienen a cinco personas vinculadas a la muerte del nieto de Robert De Niro

30 oct. 2025 - 16:57 hrs.

El 2 de julio de 2023 fue hallado sin vida Leandro Anthony De Niro-Rodríguez, nieto de 19 años del aclamado actor Robert De Niro, quien perdió la vida a raíz de una sobredosis de drogas accidental. Ahora, más de dos años después, cinco personas fueron detenidas.

Cinco sospechosos detenidos

Medios internacionales señalaron que esta semana cinco personas presuntamente vinculadas a la muerte de Leandro fueron detenidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, acusadas del delito de homicidio por venta de narcóticos.

Se trata de cinco hombres que presuntamente distribuyeron las sustancias que derivaron en el fallecimiento de Leandro, quien fue encontrado hace dos años sin vida por un amigo.

"Fuiste tan profundamente amado y apreciado"

Drena De Niro, madre del joven, manifestó al conocer su muerte: "Te he amado más allá de las palabras y las indescripciones desde el momento en que te sentí en mi vientre".

Leandro, el nieto de Robert De Niro / TMZ

"Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo puro y real que he habido en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y compartir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá", destacó.

"Fuiste tan profundamente amado y apreciado, y desearía que solo ese amor hubiera podido salvarte. Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido niño", concluyó.

