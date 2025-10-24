Exchica reality anuncia que contraerá matrimonio y luce su anillo de compromiso: "Has encontrado el amor verdadero"

24 oct. 2025 - 18:52 hrs.

Tras haber participado en "Protagonistas de la Música" y "Pelotón", Romina Martin ya lleva un buen tiempo alejada de los reality shows. Sin embargo, continúa activa en redes sociales, donde acumula alrededor de 20 mil seguidores.

Ahora, a través de Instagram, la influencer sorprendió con una gran noticia. Acompañada de su pareja, Francisco Contardo, anunció que se comprometió y ambos contraerán matrimonio pronto.

"Cuando la mano que sostienes es la que sostiene tu corazón..."

En una publicación subida hace poco menos de una semana, Martin contó que dijo "sí" a la propuesta de su pareja, mostrando el flamante anillo de compromiso y aprovechando de escribir un extenso mensaje que generó todo tipo de emociones.

"Cuando la mano que sostienes es la que sostiene tu corazón. Cuando la persona a cuyos ojos miras da inicio a tus esperanzas y sueños. Cuando la persona en la que piensas primero y último es la que te abraza fuerte, y las cosas que planean juntos hacen que el mundo entero parezca perfecto", manifestó.

Martin agregó que "cuando la persona en la que crees pone su fe y confianza en ti, has encontrado el amor único y verdadero que compartirás durante toda tu vida".

En la publicación, sus seguidores dejaron mensajes como "me alegro mucho por ti", "que sean muy felices" y "mereces el mundo entero".

