Premios Cordillera 2025: Conoce los programas de Mega nominados al certamen y cómo votar

26 ag. 2025 - 15:11 hrs.

Ya comenzó la cuenta regresiva para conocer a los ganadores de los Premios Cordillera 2025. La iniciativa, organizada por Página 7, busca destacar a los rostros consolidados y a las nuevas promesas que han marcado pauta en el mundo del espectáculo local.

A diferencia de otras instancias, los ganadores de este certamen son definidos íntegramente por votación popular. El público tendrá plazo hasta el 26 de septiembre para elegir a sus favoritos en 19 categorías que abarcan televisión, música, humor, redes sociales y plataformas de streaming

Conoce los programas de Mega que postular a convertirse en ganadores

Tal como ocurrió en la edición anterior, en la lista de nominados figuran reconocidos actores y comunicadores de Mega, junto con varios de los programas de nuestra señal que han marcado pauta en la industria televisiva.

A continuación, te presentamos alos programas con los que Mega dirá presente en la premiación, producciones que han conquistado a la audiencia y ahora buscan el reconocimiento en los Premios Cordillera 2025:

Mejor Matinal: "Mucho Gusto"

"Mucho Gusto" Mejor Programa de Espectáculos/Farándula: "Only Fama" - Mejor Programa de Espectáculos/Farándula

"Only Fama" - Mejor Programa de Espectáculos/Farándula Mejor Programa Cultural/Familiar: De Paseo

De Paseo Mejor Programa Cultural/Familiar: Viajando Ando

También compiten sus animadores, periodistas y figuras queridas, entre las que destacan:

Mejor Animador: José Antonio Neme

José Antonio Neme Mejor Animadora: Karen Doggenweiler

Karen Doggenweiler Mejor Animadora: María José Quintanilla

María José Quintanilla Mejor Panelista/Coanimador: Marianne Schmidt

Marianne Schmidt Mejor Panelista/Coanimador: Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz Mejor Meteorólogo o Rostro del Tiempo: Jaime Leyton

Jaime Leyton Mejor Meteorólogo o Rostro del Tiempo: Alejandro Sepúlveda

Alejandro Sepúlveda Rostro o Dupla Informativa: Juan Manuel Astorga

Juan Manuel Astorga Rostro o Dupla Informativa: Rodrigo Sepúlveda

Rodrigo Sepúlveda María José Quintanilla (Qué culpa tengo yo)

¿Cómo votar por tu favorito?

Quienes deseen participar en la elección de los ganadores podrán hacerlo siguiendo un sencillo proceso de votación en línea. De esta manera, el público tendrá la oportunidad de apoyar a sus favoritos y ser parte de la premiación.

Ingresa al sitio web pagina7.cl/premios-cordillera (pulsa aquí).

Una vez dentro, la página solicitará que escribas un correo electrónico. Inscríbete con el que usas regularmente, ya que desde el sitio te enviarán un mail. También puedes iniciar sesión con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple.

Abre el correo con el que te inscribiste, busca el correo de los Premios Cordillera y aprieta el botón naranjo "votar".

Allí serás redireccionado al sitio web de los Premios Cordillera y podrás comenzar a votar. Puedes repetir este proceso con el mismo correo que te inscribiste cada 24 horas.

Todo sobre Mega