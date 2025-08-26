La desconocida amistad de más de 20 años entre Yamila Reyna y Lola Melnick: "Nos hicimos un montón de compañía"

26 ag. 2025 - 13:27 hrs.

Yamila Reyna fue una de las personas que defendió a Lola Melnick durante su conflicto legal con la periodista Laura Landaeta. Este gesto refleja el estrecho vínculo que ha formado con la modelo ucraniana, a quien conoció en 2004, cuando ambas llegaron a Chile en busca de mejores oportunidades laborales.

Lo cierto es que la comediante argentina no veía a su amiga desde hacía más de dos décadas. Tras convivir durante un mes y medio y trabajar juntas en un restaurante del sector oriente de Santiago, sus caminos se separaron: Yamila se quedó en Chile, mientras que Lola partió a Brasil para desarrollar su carrera.

La desconocida amistad de más de 20 años entre Yamila Reyna y Lola Melnick

Recientemente, esa situación cambió. Tras años de mantenerse en contacto mediante llamadas y mensajes, ambas mujeres se reencontraron en São Paulo, ciudad donde Américo, pareja de Yamila, tenía programado un show, y se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Yamila contó que Lola "me había pedido mil veces que viniera a visitarla. Ahora no le quise avisar antes, como no sabía los tiempos, porque vengo a acompañar al Chino (Américo) y no quería interrumpir los horarios de él".

Yamila Reyna y Lola Melnick/Instagram

Tras ponerse de acuerdo con la exfigura de "Morandé de Compañía, pasaron la tarde juntas. "Somos dos amigas que hablamos constantemente, pero no nos veíamos desde hace 20 años… de hecho, 21 años te diría", agregó Lola, quien asistió acompañada de su expareja, el cantante brasileño MC MM.

En este contexto, Yamila recordó las razones que las unieron: "Imagínate estando solas en otro país, nos hicimos un montón de compañía, así que fue lindo el reencuentro y ese primer abrazo después de tantos años fue muy lindo".

"Lo bonito de esta amistad es que no necesitamos encontrarnos, pasar tardes juntas o fines de semana para mantener el vínculo y cariño que nos tenemos. Compartimos y entendemos ciertas dificultades que existen. Una sabe que cuanto está en un país extranjero es completamente diferente a cuando estás en tu casa", complementó Melnick.

