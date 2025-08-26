Ignacia Antonia comparte orgullosa una imagen de AK4:20 tras armar el coche de su bebé: "Mi compañero de vida"

26 ag. 2025 - 11:57 hrs.

La influencer Ignacia Antonia subió una imagen en la que apareció su novio, el cantante AK4:20 cuyo nombre real es Bastián D'Amonte, en el que deja en claro lo feliz que se encuentra de haber comenzado su familia junto a él.

Recordemos que ambos se encuentran esperando a su primera hija, la cual debería nacer dentro de los próximos meses. Mediante redes sociales, ella ha ido mostrando cada una de las compras que ha hecho para recibir a la futura bebé.

La emoción de Ignacia al ver al padre de su hija

Por ejemplo, días atrás grabó el momento en que les llegó el coche en el que trasladarán a su hija, el cual armaron en conjunto. Tras esta experiencia, la joven tomó una foto en la que aparece Bastián empujándolo, con una enorme sonrisa en su rostro.

Una escena que erizó los pelos de Ignacia Antonia, quien escribió "saber que eres mi compañero de vida me da tanta paz y tranquilidad, te amo con todo mi corazón", junto a dos emojis, uno de una carita emocionada y otro de un corazón flechado.

Historia de Ignacia Antonia

Los antojos de Ignacia Antonia

Durante la tercera semana de agosto, Ignacia subió un video en el que contó el particular alimento que se le antojó. "Sandía y harina tostada. Aquí en Chile es supercomún comer sandía con harina tostada. Lo extraño es que aquí en Chile la sandía se da en verano y estamos en pleno invierno, entonces fue difícil obtener esto", señaló.

Acto seguido, espolvoreó la harina sobre la fruta y la probó. Lo más llamativo fue su reacción: la creadora de contenido se emocionó hasta las lágrimas tras cumplir antojo. "Está muy bueno, voy a llorar de la felicidad", señaló y, efectivamente, así sucedió.

Sin embargo, ese no fue el único antojo que despertó su embarazo. Más tarde, a través de sus historias, pidió ayuda para encontrar un postre poco usual. "¿Dónde puedo conseguir alfajores de oreo? No es para mí, es para mi hija", bromeó.

Días atrás, Ignacia compartió un video en el que mostró su pancita mientras sentía por primera vez los movimientos de su bebé. "Mi chiquitita. No estoy llorando, tú estás llorando", escribió sobre este tierno momento.

