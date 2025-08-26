"No podría lucrar con algo que me genera tanto dolor": Fran Virgilio explicó su silencio ante infidelidad de Karol Lucero

26 ag. 2025 - 09:22 hrs.

Un mensaje que muchos han interpretado como una indirecta a Karol Lucero fue el que publicó mediante sus redes sociales Fran Virgilio, esposa del locutor radial, quien vivió una infidelidad por parte de él con una DJ llamada Ilaisa Henríquez.

Todos los medios quieren saber las apreciaciones de Virgilio ante esta situación que la puso involuntariamente como protagonista. Sin embargo, ella ha optado por el silencio, ocupando solo sus redes sociales para dar a conocer alguna declaración sobre lo vivido.

"No podría lucrar con algo que me genera tanto dolor"

A modo de ejemplo, durante la noche de este lunes 25 de agosto, mediante sus historias de Instagram publicó un nuevo mensaje en el que deja en claro que ella no hablara con los medios, a diferencia de Karol Lucero e Ilaisa Henríquez, con una demoledora oración.

"Agradezco de corazón cada mensaje de apoyo y cariño que me han enviado estos días. Estuve ausente, enfocada en cuidarme, con terapia, acompañada de mi familia y amigas. Estos procesos son largos pero también de mucho aprendizaje", indicó.

Fran Virgilio

Luego agregó lo que algunos creen es una indirecta a su marido e Ilaisa. "Respecto a los medios, nunca he hablado y esta (vez) no será la excepción, no podría lucrar con algo que me genera tanto dolor", aseguró.

Recordemos que Karol Lucero vino de invitado al programa "Only Fama", en el cual contó su versión de la infidelidad que protagonizó, mientras que Ilaisa ha aparecido en prácticamente todos los canales de la televisión abierta, entregando su testimonio.

Historia de Fran Virgilio

Todo sobre Famosos chilenos