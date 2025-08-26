Chino Ríos preocupa a sus seguidores tras compartir enigmático mensaje pidiendo ayuda: "Aquí vamos otra vez"

26 ag. 2025 - 10:03 hrs.

El extenista chileno Marcelo "Chino" Ríos sorprendió a sus seguidores de Instagram con un enigmático mensaje que, para muchos, fue interpretado como una clara señal de que atraviesa un complejo momento personal.

Su presencia en la red social de Meta suele ser intermitente. Aunque mantiene varias publicaciones, no siempre permanecen disponibles, ya que en más de una ocasión ha optado por eliminarlas o restringir su visibilidad.

Chino Ríos preocupa a sus seguidores tras compartir enigmático mensaje pidiendo ayuda

En las últimas semanas, el otrora número uno del mundo se ha mantenido activo en la plataforma. Sin embargo, el post que subió el lunes 25 de agosto marcó la diferencia. Se trataba de una fotografía de archivo correspondiente a su participación en el programa Podemos Hablar en 2023.

En la descripción, escribió: "Aquí vamos otra vez, esta huea nunca se acaba, ayuda". Estas palabras generaron especulaciones por parte de los internautas, quienes pese a no saber qué le ocurría, le dejaron palabras de apoyo.

"Te abrazo Chinito. Todo estará bien", "Tú eres dueño de hacer con tu vida lo que se te antoje", "Qué pasa Chino, ánimo", "Mucha fuerza Marcelo, mucha gente te quiere", "Un fuerte abrazo, Marcelo, sea lo que sea vamos con todo", dicen algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que Ríos se estableció en Estados Unidos hace varios años, lugar al que se trasladó junto a su entonces esposa, Paula Pavic, y sus cinco hijos. Tras la separación del matrimonio, el extenista inició una nueva relación con Christin Chelsea, una joven 29 años menor que él.

