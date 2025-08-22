Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Ex y cupido: Paula Pavic revela que está "en campaña" para encontrarle pareja al Chino Ríos

A tan solo un par de meses de firmar su divorcio en mayo pasado, Marcelo "Chino" Ríos y Paula Pavic han demostrado mantener una relación bastante estrecha pese a su separación como pareja. De hecho, este jueves la empresaria reveló que "está en campaña" para encontrarle una pareja a su exmarido.

"La verdad es que me encantaría poder encontrarle una persona. Es como filtrar a la gente que sé que va a estar al lado de él y al lado de mis hijos", comentó Pavic en conversación con Canal 13.

Lo más visto de Tendencias

Cabe recordar que la pareja confirmó su separación en septiembre de 2023, casi dos años antes de finalizar los trámites de divorcio y después de 16 años juntos como pareja con cinco hijos en común.

Ir a la siguiente nota

Así, al ser consultada sobre su actual vínculo con el extenista, quien se separó hace un par de meses de su más reciente polola, la empresaria afirmó: "Me encantaría ayudarlo porque, la verdad, no sé si él está para estar solo".

Al respecto, Pavic señaló que a diferencia de ella, Marcelo no tiene un grupo de conocidos muy amplio en Estados Unidos. "Yo tengo muchos amigos y amigas allá en Sarasota (Estados Unidos), él la verdad no tiene mucho círculo social. Y yo de repente he visto a chicas y digo, 'Ella sería perfecta para él', y de hecho se las he mandado, 'Mira, tengo una amiga'", agregó.

Todo sobre Famosos chilenos

Leer más de

Notas relacionadas