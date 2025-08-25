Steffi Méndez se emociona por nuevo hito en la vida de su hijo Gio: "No sé lo que estoy sintiendo en estos momentos"

25 ag. 2025 - 11:20 hrs.

En mayo pasado, la influencer Steffi Méndez celebró el primer cumpleaños de su hijo Gio, fruto de su relación con el músico sueco-finlandés Dante Lindhe. Sin embargo, meses después la pareja decidió separarse, y hoy la joven enfrenta una nueva etapa como madre soltera.

A través de sus redes sociales, la hija mayor de DJ "Leo" Méndez ha reconocido que no lo está pasando bien, especialmente por el proceso judicial que mantiene con Lindhe, a quien acusa de intentar difamarla ante los tribunales, señalándola como "un peligro para su propio hijo".

Steffi Méndez se emociona por nuevo hito en la vida de su hijo Gio

En este contexto, manifestó que Gio es su principal motor para seguir adelante y que hará lo que esté a su alcance por el bienestar del menor. "Soy una madre que hace de todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra", afirmó en un post.

Este domingo, Steffi Méndez sorprendió con una noticia relacionada con el crecimiento de su pequeño Gio, que la tiene completamente emocionada. "Mi guagua empieza el kínder esta semana", escribió en sus historias de Instagram, junto a una adorable fotografía de su hijo en su coche.

En la misma línea, abrió su corazón con una sentida reflexión, dejando ver la mezcla de emociones que la embarga frente a este cambio de etapa: "No sé lo que estoy sintiendo en estos momentos, ¿en qué momento pasó el tiempo tan rápido, hijo?".

Días atrás, la joven compartió otro importante hito en la vida de su primogénito: Gio ya dio sus primeros pasos e incluso corre hacia sus brazos. "Nunca quiero olvidarme lo pequeño que fuiste alguna vez. Mi vida hermosa, estás creciendo tan rápido, amorcito mío", manifestó respecto a la tierna escena.

Historias de Instagram de Steffi Méndez

