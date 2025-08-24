"Estoy entrenando mi mente un poquitito": Naya Fácil y su nuevo desafío estudiando idiomas en Duolingo

24 ag. 2025 - 20:15 hrs.

Naya Fácil compartió con sus seguidores que se embarcó en un nuevo desafío: aprender idiomas. Específicamente, la "reina de los facilines" está interesada en aprender inglés, para lo cual se descargó la popular aplicación Duolingo.

A través de sus características historias de Instagram, en las cuales narra su día a día, la joven se mostró acostada en su cama realizando sus "clases de inglés".

Naya Fácil aprende inglés con Duolingo

Así, la influencer mostró no solo sus aciertos, sino que también sus errores, transparentando también en qué se equivocaba.

Un peculiar error se dio cuando Fácil no leyó las instrucciones del ejercicio, por lo que leyó en voz alta el enunciado en lugar de contestarlo: "Ah, me está diciendo 'responde en inglés'. Es que soy tan mala para leer. Él me decía 'We'll, see you soon, okay?' y yo tenía que decir 'Yes, see you soon'. Mensa", expresó.

Una vez terminó su lección, Naya expresó, orgullosa, que "bueno, si no estoy entrenando, al menos estoy entrenando mi mente, un poquitito".

Así, la influencer grabó todo su proceso. Durante la jornada, que contó con más de seis historias dedicas a Duolingo, Fácil compró la versión premium de la aplicación y también completó una lección.

Revisa las clases de inglés de Naya Fácil

