¿Sería alcaldesa?: Naya Fácil no le cierra las puertas a una eventual incursión en la política

La línea entre el mundo de la farándula nacional y la política cada vez se desdibuja más, ya que hay varios casos de figuras del espectáculo que han hecho un giro en sus vidas, incursionando en la política y desempeñándose en cargos de elección popular.

En este sentido, Naya Fácil fue cuestionada al respecto por una de sus seguidoras, quien a través de una dinámica de preguntas y respuestas le preguntó a la influencer sobre un eventual ingreso a la política.

¿Naya Fácil alcaldesa?

Concretamente, la seguidora le preguntó a Naya: "¿Te gustaría ser la presidenta del país algún día? Yo sí votaría por ti".

Tras dudar algunos segundos, la "reina de los facilines" confesó que "presidenta no sé, quizás sí, quizás no. Pero me gustaría llegar a ser alcaldesa".

"En algún momento me gustaría, no sé si meterme a algún partido político o independiente, no lo sé, y tirarme por alguna comuna, y ahí ver si es que salgo o no", agregó. 

"Si salgo, bien, a apechugar, pero si no... Nada, vivir la experiencia. Pero en algún momento lo voy a hacer, me voy a tirar a alcaldesa de alguna comuna", cerró, dejando así abierta la puerta a un eventual ingreso al escenario político.

