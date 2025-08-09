Naya Fácil apadrina a una menor de edad para celebrar el Día del Niño: "Quedé con el corazón súper lleno"

09 ag. 2025 - 18:15 hrs.

Ad portas de celebrar una nueva edición del Día del Niño, el cual será mañana domingo 10 de agosto, Naya Fácil compartió a través de sus redes sociales afectuoso gesto que tuvo con la hija de una de sus seguidoras, quien ganó una dinámica para ser apadrinada por ella.



Concretamente, Naya le pidió a sus "facilines" proponerle a niños para apadrinar, con la intención de elegir al azar entre los perfiles de quienes participaron de la actividad.

Naya Fácil apadrina a una niña

Así las cosas, la influencer se juntó con Colomba, la hija de una de sus seguidoras, quien fue la ganadora de la dinámica. Como es costumbre, Fácil grabó el día que compartió junto a la pequeña, para posteriormente subirlo a sus redes sociales.

"Por primera vez voy a apadrinar a una hija de una facilina. La voy a llevar de compras, que elija lo que quiera, que se pruebe todo", partió Naya, captando también el momento exacto en el cual se encuentra con la niña y se dan un efusivo abrazo.

En el video se puede apreciar cómo Naya Fácil le pregunta a la niña cuáles son sus gustos, para así acompañarla a comprar cosas relacionadas con sus pasiones. Finalmente, le regaló equipamiento para patinar, audífonos, una cámara digital, ropa y zapatillas.

Finalmente, la influencer invitó a Colomba, a su madre y a sus hermanos al cine, ofreciéndoles una tarde de película. Eso sí, lamentó no poder ingresar con ellos, ya que tenía otros compromisos por realizar.

"Me despedí de Colomba. La verdad, es una niña adorable, ella y su familia. Estoy muy feliz de poder apadrinar a una niña, primera vez que lo hago", expresó una vez se despidió de la pequeña.

"Quedé con el corazón súper lleno, pero igual me da mucha nostalgia saber que uno puede hacer feliz a los niños con tan poco. Es algo demasiado lindo. Primera vez que lo hago, y pretendo seguir haciéndolo. Gracias a su familia por presentarme a la Colomba, qué lindo ver todavía niños tan educaditos", cerró.

